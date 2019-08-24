Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, inceleme sırasında TRT Haber kanalının canlı yayınına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın bir yılda su tutma sürecini tamamlayacağını söyledi. Baraj sularının altında kalacak ilçe yerine yeni "lebiderya" bir Yusufeli inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "TOKİ'nin yaptığı konutlarla bambaşka bir Yusufeli ilçesi meydana gelecek. Manzaralarıyla, yeşiliyle, her şeyiyle ve Yusufeli halkı çok farklı bir ilçede yaşamanın zevkine ulaşacak." dedi.

Baraj alanına gelirken inşa edilen konutları helikopterden gördüğünü anlatan Erdoğan, "İlgili arkadaşlarıma gerekli talimatı verdik. Süratle barajın bitimiyle, konutların bitimini de başaracağız. Halkımız da bir taraftan bu konutlara yerleşmeye başlayacak." diye konuştu.

Erdoğan, Artvin'deki barajların en önemli sermayelerden olduğuna işaret ederek, 7 yıl içinde kendini amorti edecek bu dev yatırım için yüklenici firmaya başarılar diledi.

"ULUSLARARASI HUKUKA SAYGILARI YOK"

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu anda Batı'nın yaklaşım tarzı anlaşılır gibi değil. Bunların uluslararası hukuka saygıları yok. Uluslararası hukuk içerisinde özellikle bizim Doğu Akdeniz'de haklarımızın neler olduğundan haberleri yok." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'deki 2 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisinin çalışmalarını sürdürürken Silahlı Kuvvetlerin de bu faaliyete katıldığını hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:

"Burada Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını ve Türkiye'nin haklarını biz kimseye yedirtmeyiz. Ama bizim maalesef ana muhalefetimiz orada bizim gemilerimizin olup olmadığından bile haberi yok. Herhalde ay yıldızdan da haberi yok. Ay yıldızımız, gemilerimizle beraber orada kendini bulmuş vaziyette. Sürekli irtibat halindeyiz. O süreci de yakından takip ediyoruz."

MAKS-2019 TATBİKATINA KATILACAK

Erdoğan, bir başka soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti dolayısıyla Rusya'da düzenlenecek MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili bazı görüşmeler de yapacağını bildirdi.