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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır
31.10.2019 - 17:42 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır

AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

- Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır.

- İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.

- Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz.

- Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

- AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir.

 

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