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03.11.2019 - 13:53 | | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17. yıl mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17. yıl mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " 'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti." ifadelerine yer verdi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 17. yıl mesajı

Kötü hava, balık fiyatlarını artırdıSinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgâhta balık fiyatları arttı. Tezgahlarda, hamsinin fiyatı 5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
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