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23.09.2019 - 20:35 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi mesaisi

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi mesaisi

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi mesaisi

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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