Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da müjdeleri sıraladı: Yapımına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Konya kalbimizin en müstesna köşesinde yer alıyor. Seçimlerdeki rekor desteğiniz için sizlere teşekkür etmek maksadıyla ilk fırsatta sizlere geleceğim dedim ve geldim. Konya büyük medeniyet davamıza bugün de en büyük desteği veriyor. Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getiremezsek yarım iş yapmış oluruz. Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Bugün de burada 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışı için buradayız. Hepsinin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Son 17 yılda Konya'ya eski rakamla söylüyorum 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Konya'da 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri, spor kompleksleri inşa ettik. Artık milli maçlarımızın oynandığı önemli illerimizden Konya Şehir Stadyumu oldu ve buradan önemli galibiyetlerle dönüyoruz.

Şehir hastanemiz bin 250 yatak kapasiteyle ülkemizin en büyük sağlık merkezlerinden birisi olacak. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğu 167 km'den bin 141 km'ye çıkardık.

YENİ YATIRIM MÜJDESİ

Yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Bu müjdemiz çiftçilerimize... Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5'a kadar indiriyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. Tüm bu müjdelerin Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

"CHP BELEDİYELERDEN İŞÇİ ÇIKARIYOR, BİZİM DE YAPACAKLARIMIZ VAR"

Herşey gibi hizmette nasip işidir., niyet işidir. Nasipte yoksa seçim kazansanız da hizmet yapamazsınız. Bizler bu ülkede yepyeni bir belediyecilik inşa ediyoruz. Belediyeleri kazanmayı siyasi proje olarak görenlerin seçimin ardından ne hale düştüğünü görüyoruz. Kampanya boyunca CHP attı tuttu. Servisten internete, ulaşıma kadar her şeyi bedava yapmaktan işçi çıkartmaya kadar vermedik söz bırakmadılar.

CHP belediyelerden işçi çıkarıyor. Bizim de yapacaklarımız var.

İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok. Karşımızda verdikleri sözü yerine getiremeyen bir parti var.

Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz'da yaşananlara tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçim meydanlarında sergilemişler.

İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor? Sözlerini tuttukları konular da var. Ülkelerinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partiye verdikleri sözleri tutuyorlar. Teröre bulaşmış olanları el ele olup her fırsatta yan yana geliyorlar.

Bunların ikiyüzlülüğü, nobranları, küstahlığı sadece millete karşıdır. Kimin ne yaptığına değil kendimizin ne yaptığına bakacağız. Biz 15 Temmuz'dan beri Cumhur İttifakı içinde birlikte hareket ettiğimiz MHP ve diğer partilerle tarihi bir mücadele veriyoruz.

İyi bir çalışmayla 2023'te Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir seviyeye getireceğiz. Tüm güçleriyle birliğimize beraberliğimize saldırıyorlar. Ne terör tuzakları ne ekonomik saldırılar ne de diğer engeller bizi hedeflerimize ulaştırmaktan alıkoyar.

"BİZ BUNLARI ÇOK GÖRDÜK"

Bize diş geçiremeyenler şimdi birliğimize beraberliğimize saldırıyorlar. AK Parti'den ne kopartırsak kardır anlayışıyla birileri sürekli pohpohlanıyor. Biz bunları çok gördük. Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır.

Gurur, kibirle yol yürüyenler bir yere varamazlar. Rabbim gururla hareket edenlere en büyük tokadı atar. Kusursuzluk Allah'a mahsustur. Biz kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekirse adım atmaktan çekinmedik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık işleyişi ile ilgili raporlarımızı hazırladık. Milletimizle paylaşacağız.

Kardeşlerim Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz.