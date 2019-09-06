06.09.2019 - 12:52| AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir" dedi.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır
Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir.
(Putin'in G7 Ziversi önerisi)
Putin'in önerisini görmezden gelmemek gerekiyor.
Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar