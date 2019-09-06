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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür
06.09.2019 - 12:52| AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır

Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir.

(Putin'in G7 Ziversi önerisi)

Putin'in önerisini görmezden gelmemek gerekiyor. 

Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar

Bakan Selçuk, ilköğretim için hazırlanan okul zili ve şarkısını tanıttıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı.
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