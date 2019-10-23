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HaberlerSiyasetCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir
23.10.2019 - 13:56 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir

Oktay, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir. Sınır güvenliğimiz ve Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir

Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.
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