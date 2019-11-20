‘Cumhurbaşkanı’nın EYT değerlendirmesi isabetli’

Bahçeli, 23 Eylül’de başlayan rahatsızlığı sonrasında dün ilk kez TBMM’ye gelerek MHP milletvekilleriyle birlikte yemek yedi. Bahçeli, yemek sonrasında muhalefet kulisinde her zaman oturduğu yere geçerek milletvekilleriyle sohbet etti. AK Parti grup toplantısının da yapıldığı muhalefet kulisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli kısa bir süre bir araya geldi.



‘Güzel sürpriz oldu’



Grup toplantısı sonrasında Bahçeli’nin yanına gelerek, “Sizi iyi gördüm” diyen Erdoğan ile Bahçeli bir süre sohbet etti. Görüşmede MHP kurmaylarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, “Güzel bir sürpriz oldu” dedi. Erdoğan, solunum yollarından rahatsızlık yaşayan Bahçeli’yi telefonla aramış ve en son 23 Ekim’de evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Bahçeli’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.









‘Ciddi bir yük’



Bahçeli TBMM’ye gelişiyle ilgili, “Geleneksel milletvekili arkadaşlarımızla her salı yemeğimizi gerçekleştiriyorum. Bugün (dün) kendileriyle beraber olmayı arzuladım” değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde EYT konusunu gündeme getirdiğini belirterek MHP’nin desteğini şu sözlerle açıkladı: “Erken emeklilik konusunda 7 Haziran seçimleri öncesinde bütün siyasi partiler seçim beyannamelerine erken emeklilikle alakalı pasaj koymuşlardı. MHP olarak biz de beyannamemize o pasajı koymuştuk. Bir arkadaşımız Meclis açılır açılmaz bir de yasa teklifi vermişti. Fakat gelişmeler, bazı yansımalar dikkate alındığında Cumhurbaşkanı’nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için genel kabulü olan bir değerlendirmedir. Çünkü erken emeklilik yaşı iki boyutludur. Biri ekonomik yönden çok ağır yükümlülükler getiren ama altı plan harekatı, Güneydoğu’da sınırda güvenlik harekatları, TSK’nın sınırdaki yükümlülükleri Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Ciddi yük oluşturuyor. Böyle bir yükün altından kalkabilir miyiz? Yoksa toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin toplumun belli bir kesimini istismarına fırsat mı verelim? Bunları iyi düşünmek lazımdır.”

‘İsabetli olmuştur’



“Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur” diyen Bahçeli şunları kaydetti: “Halihazırda binlerce askerimiz görevlerinin başında. Ekonomik yönden önemli sorumluluklar var. Böyle bir durum içinde erken emekliliği gündeme taşıyarak karşılığı ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir ama bizim Cumhur İttifakı yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ediyorum.”



‘Sakalımla değil sağlığımla uğraştılar’



Bahçeli, sağlığı konusunda ise “İlk defa dışarı çıktığımda bir sakal bırakmıştım. O sakalı dikkate alarak sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar diye bir açıklama yaptım. Fakat sakalımla uğraşanlar çok az çıktı, hâlâ sağlığımla uğraşıyorlar. Ben herkese sağlık diliyorum. Çünkü sağlık her şeyin başı. Bizi eleştirenler ‘geberdi’ diyenler, ‘geberecek’ diyenler, ‘MHP böylelikle parçalanacak’ diyenler, şimdi buradayız arkadaşlarla beraberiz” ifadelerini kullandı.

‘İnfaz düzenlemesi görüşmeleri sürüyor’



Bahçeli, cezaevindeki hükümlüleri ilgilendiren infaz düzenlemesinde AK Parti MHP arasında görüşmeler sonrası kararın liderlere bırakılmasına ilişkin soruya da, “Hayır efendim. Basına yansıyan değerlendirmelerle biz yorum getirmiyoruz. İlgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa görüşebilirler” yanıtını verdi.



Fotoğraf: Mustafa İstemi