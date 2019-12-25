MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı
ABONE OL
25.12.2019 - 19:03 | | DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirildi.

İstanbul Valiliği'nde Adalar toplantısı: 3 ay boyunca fayton yokİstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, Adalar'da hastalıklı atların itlaf edilmesi, alınan önlemler ve süreç değerlendirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Valiliği'nde Adalar toplantısı: 3 ay boyunca fayton yok

İstanbul Valiliği'nde Adalar toplantısı: 3 ay boyunca fayton yok

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber