Devlet Bahçeli mesaiye başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Merkezi’ne gelerek mesaisine başladı. Bahçeli, 23 Eylül’de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre dinledi. Ara ara hastaneye giderek tahlillerini yaptıran Bahçeli, hastalığını atlatmasının ardından dün mesaisine başladı. 21 günlük aranın ardından MHP’deki mesaisine başlamak için partiye ait bir araçla genel merkeze gelen ve camı açarak, “bozkurt” işareti yapan Bahçeli’yi, çok sayıda partili, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganıyla karşıladı.

İlk kez sakallı

Bahçeli, siyasi hayatında ilk kez sakal bıraktı. Takım elbiseden vazgeçmeyen Bahçeli, günlük tıraşını olmadan mesaisine başlamıyordu. Hastalığı nedeniyle dinlenen Bahçeli’yi sakalıyla gören parti yöneticileri ve partililer, “yakıştığını” dile getirirken, siyasi bilgeliğe göndermede bulunarak “Aksakallı lider” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli’nin mesaisine başlamasına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan yazılı bir açıklama geldi. Yalçın, Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından FETÖ’den ilham alan entrika tiryakilerinin derhal durumdan yararlanmak üzere sinsi planlarını devreye soktuğunu belirtti.

FETÖ’nün kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının MHP’ye ve Bahçeli’nin varlığına yöneldiğini vurgulayan Yalçın, “MHP liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır” dedi. Yalçın, “Akrepler ile sırtlanlar iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi, Devlet Bahçeli’siz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi, ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, ‘baba, ata ve reis hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar’ gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Bahçeli’nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede Bahçeli’ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla “geçmiş olsun” temennisinde bulunarak “Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun” dedi. - ANKARA Milliyet