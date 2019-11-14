14.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
‘Dış politika üzerinden siyaset yapılamaz’
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirirken, dış politikanın milli olduğunu, bunun üzerinden siyaset olamayacağını söyledi.
Destici, “Onun için biz içerde her türlü tartışmayı yaparız ama bugün hepimize düşen devletin varlığından, milletin birliğinden, ülkenin bütünlüğünden, yana olan herkese düşen bugün Cumhurbaşkanı’nın yanında olmaktır. Maalesef dünkü grup toplantılarında bunun aksi konuşmalar yapılmıştır. Herkesin bu hususta daha dikkatli ve dış politika hassasiyetiyle, konuşmalarını istirham ediyoruz, arzu ediyoruz” diye konuştu.