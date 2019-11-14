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14.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Dış politika üzerinden siyaset yapılamaz’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirirken, dış politikanın milli olduğunu, bunun üzerinden siyaset olamayacağını söyledi.

‘Dış politika üzerinden siyaset yapılamaz’

Destici, “Onun için biz içerde her türlü tartışmayı yaparız ama bugün hepimize düşen devletin varlığından, milletin birliğinden, ülkenin bütünlüğünden, yana olan herkese düşen bugün Cumhurbaşkanı’nın yanında olmaktır. Maalesef dünkü grup toplantılarında bunun aksi konuşmalar yapılmıştır. Herkesin bu hususta daha dikkatli ve dış politika hassasiyetiyle, konuşmalarını istirham ediyoruz, arzu ediyoruz” diye konuştu. 

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.
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