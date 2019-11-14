‘Dış politika üzerinden siyaset yapılamaz’

Destici, “Onun için biz içerde her türlü tartışmayı yaparız ama bugün hepimize düşen devletin varlığından, milletin birliğinden, ülkenin bütünlüğünden, yana olan herkese düşen bugün Cumhurbaşkanı’nın yanında olmaktır. Maalesef dünkü grup toplantılarında bunun aksi konuşmalar yapılmıştır. Herkesin bu hususta daha dikkatli ve dış politika hassasiyetiyle, konuşmalarını istirham ediyoruz, arzu ediyoruz” diye konuştu.