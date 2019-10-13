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13.10.2019 - 15:33 | | DHA

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da alınan tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başlamısyla birlikte Avrupa ülkelerinde PKK unsurlarının eylemlerinin arttığı belirtilerek, ilgili ülkelerce gerekli önlemlerin alınması istendi.

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da alınan tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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