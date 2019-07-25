Emine Erdoğan Malezya Başbakanı‘nın eşi ile bir araya geldi

Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini de kullandı.





