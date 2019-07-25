25.07.2019 - 19:05| AA
Emine Erdoğan Malezya Başbakanı‘nın eşi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile görüştü.
Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasında dostluğu güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini de kullandı.
Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.