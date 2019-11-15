Emine Erdoğan’dan Melania’ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.



Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “ABD Başkanı Sayın Trump’ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum.”









Tuğrayı gösterdi



Edinilen bilgiye göre Melania Trump, Emine Erdoğan’a Beyaz Saray’daki görüşme sırasında binadaki tarihi eserleri tanıttı. Bu esnada Beyaz Saray’ın penceresinden “Washington Anıtı” diye bilinen 168 metrelik dikilitaşı gösteren Melania Trump, burada Sultan Abdülmecid’in de tuğrası olduğunu söyledi. Trump daha sonra Erdoğan’a bir fotoğraf da gösterdi. “Washington Anıtı”nda Sultan Abdülmecid’in tuğrasıyla beraber Türk hat sanatının en büyük isimlerinden biri olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin de bir yazısı yer alıyor.