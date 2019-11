Erdoğan, Tarım ve Orman Şûrası’nda konuştu: Devlet yalan söylemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Şûrası kararlarını ve 2020’ye ilişkin projeksiyonu paylaşırken, çiftçilere toplamda 137.7 milyar lira tarımsal destek verdiklerini söyledi. Erdoğan, “Ana muhalefetin başı çıkıyor saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Benim bu rakamlarım resmi rakamlardır; gazete kupürlerinden toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan söylemez, gerçeği söyler. Ben de bunu söylüyorum” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun “buğday” konusunu sürekli istismar ettiğini savunan Erdoğan, “Göreve geldiğimizde üretimimiz iç talebi dahi karşılayamazken şimdi yüzde 112 gibi çok büyük bir oranı yakaladık. Buğdayı göster tanımaz” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şûrası kapanışında konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ: Milletimizin gıda güvenliğini garantiye almak, bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayiinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerin kesiştiği bir bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için bu asla göze alınamayacak bir risktir. Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız.



SAÇMA SAPAN KONUŞUYOR: Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden, öngörüsüzlüğünden kurtarmak için yeni üretim ve destekleme modellerini devreye aldık. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 137.7 milyar lira tarımsal destek verdik. Bakanlığımızın 2020 bütçesinin yüzde 54.5’unu tarımsal desteklere ayırdık. Yani bir önceki yıla göre tarımsal desteklerimizi yüzde 36.7 oranında artırdık. Ana muhalefetin başı çıkıyor, zaman zaman saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Benim bu rakamlarım resmi rakamlardır, gazete kupürlerinden toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan söylemez, gerçeği söyler. Ben de bunu söylüyorum.



BUĞDAYI GÖRSE TANIMAZ: Tarımsal hasılada dünyada 7., Avrupa’da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine, bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Sebzede üretimin talebi karşılama oranı yüzde 107’ye çıktı. Meyve ürünlerinin tamamında, yakında kendimize yeter durumda olduğumuzu göreceğiz. CHP Genel Başkanı’nın sürekli istismar ettiği buğday konusunda, göreve geldiğimizde üretimimiz iç talebi dahi karşılayamazken şimdi yüzde 112 gibi çok büyük bir oranı yakaladık. Fakat bunlardan anlamaz. Buğdayı göster tanımaz.



ORMANCIYA EV MÜJDESİ: Orman çalışanlarının, maliyetinin yüzde 20’si hibe, kalan kısmı faizsiz kredi şeklinde olmak üzere prefabrik evler edinmelerini sağlayacağız. Çiftçimize ek gelir temini kapsamında bin köye bin tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulmasını hedefliyoruz. Yerli elektrikli traktörün farklı bir modeli ile kendi yürür ilaçlama makinesi üretim aşamasına geldi.



‘Zılgıtı yedik’



Erdoğan, konuşması için sahneye çıktığı sırada, salonda bulunan tarım işçisi kadınlar zılgıt çekti. Erdoğan, konuşmasına, “Evet zılgıtı yedik” diye espri yaparak başladı.



Yaş çay alım miktarı 650 bin tona çıkacak



Sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek vereceğiz Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak. Zirai don tahminlerini 493 ilave ile 922 ilçemizin tamamına yaygınlaştırıyoruz. Baraj sayımızı 841’den 856’ya çıkarmayı; depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz.



ET İTHALATINA SINIRLAMA: Önümüzdeki yıl 56 milyon küçükbaş rakamını yakalamak istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz. Ülkemizin tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk. Böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir... Son 1.5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Toplamda 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Avrupa’nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesini 16 bin 500 ton kapasite ile kuruyoruz.









‘Herkesin ufku denizi kadar’



Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara’da hizmete açtık. Bugün itibarıyla gen bankasında 3 bin 400 türe ait 121 bin örnek muhafaza altında. Bu yıl bölücü terör örgütü, ormanlarımızı yaktığını bizzat ifade etti. Onlar yakarken, sakallarımızı keserken biz de onların kolunu kırmaya devam ettik. 11. ayın 11’inde saat 11’de 11 milyon fidan ve ağacı tüm Türkiye’de diktik. Ancak ülkemizde öyle bir muhalefet var ki böyle hayırlı bir işi bile karalamaya kalkıyor. Atalarımız, ‘tarla bozuk, tohum çürük, ekin mi olur?’ diyor. Bunların durumu da böyle. 11 Kasım’da milletin heyecanına ortak olmak, ağaç seferberliğine katkıda bulunmak varken ‘Kasım ayında fidan mı dikilir?’ diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri anlaşılınca da milletten özür dilemek yerine bu sefer de ‘11 milyon fidanın 9 milyonu kurur’ diyerek işi pişkinliğe vurdular. Herkesin ufku denizi kadardır. Bunların bırakın asırlık, yarım asırlık, çeyrek asırlık projeler üretmeyi, yarına dair hiçbir tasavvurları yoktur.



SU KANUNU’NU ÇIKARACAĞIZ: Miras mevzuatını geliştirerek, tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz. Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirerek pazardaki payını artıracağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazası ve ıslahı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Balık işleme sektörünü geliştirerek ihracatın ve yerli tüketimin artırılmasını sağlayacağız. Su kaynaklarımızın verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu’nu çıkaracağız.

Fotoğraflar: YAVUZ ÖZDEN Milliyet