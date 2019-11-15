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15.11.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

"Erdoğan, Trump’tan istediğini elde etti"

Erdoğan-Trump görüşmesi ABD basınında geniş yer alırken, CNN’in Beyaz Saray muhabiri, “Trump karşısında hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi” yorumunu yaptı

"Erdoğan, Trump’tan istediğini elde etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme, Amerikan medyasında geniş yer buldu. BBC Türkçe’nin aktardığına göre CNN’in Beyaz Saray muhabiri Kevin Liptak, “Trump karşısında hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi” yorumunu yaptı. “New York Times” Beyaz Saray Muhabiri Michael Crowley’nin haberinin başlığında ise “Onun büyük hayranıyım - Trump, Erdoğan’ı sıcak karşıladı” ifadesi yer aldı. Crowley’nin yazısı, Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yapıyor. Crowley, Türkiye’nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını ancak Trump’ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta hissedilir bir tavır ortaya koymadığını savundu.

‘Gülen’i istedi’

Washington Post’taki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada, en başta Gülen’in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi. Post’un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump’ın “Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor” ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin “Türkiye’nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir” dediği de haberde yer aldı.

CNN Televizyonu’ndaki haberde ise Trump’ın Erdoğan için kullandığı “Onun büyük bir hayranıyım” ifadesine atıf yapıldı, ABD Başkanı’nın “güçlü liderlere”
gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise “Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar Trump’tan istediğini elde edemedi” oldu.


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