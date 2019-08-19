‘Eylemi STK’lar yapar biz destek vereceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir araya geldiği il başkanlarına dikkati çeken mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre, CHP’nin yerel seçimlerde ortaya koyduğu yeni stratejiyi anlatan Kılıçdaroğlu, “Daha önce hep kendi mahallemizde çalıştık. Artık böyle olmayacak. Özellikle ilçenizde, ilinizde CHP’ye oy çıkmayan sandıklara gidin. Sıfır oy çıkan sandıklara gidin. Oyumuzu artırmaya çalışın. Oradan partiye üye yapın” dedi.

İl başkanlarından kendi bölgelerinde yardıma muhtaç aileleri tespit etmesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Ben bu aileleri gazetelerden buluyorum. Gönül ister ki il başkanı getirsin. Ama il başkanının haberi yok. Gazeteyi de okumuyor. Bölgenizdeki kanaat önderlerini tanıyın. Onlarla buluşalım. Önemli ailelerden birisi vefat ettiğinde haber verin. Arayıp baş sağlığı dileyelim” ifadelerini kullandı.

‘Eylem’ talimatı

Kılıçdaroğlu toplantıda “Çevre eylemlerinde bundan sonra milletvekili, il başkanı değil, hiçbir CHP’li ön plana çıkmayacak. Her şeyde biz öne çıkıyoruz sivil toplum kuruluşları varlık gösteremiyor. Onlar çıksın biz onlara destek verelim. Otobüs verelim, eleman gönderelim. Açıklama yapılacaksa sivil toplum kuruluşu başkanı yapsın. Kaz Dağları’nda mücadeleyi sivil toplum örgütleri yapacak biz destek vereceğiz. Bazı barolar ‘adli yıl açılışına katılmayacağız’ dedi. Kalkıp ben açıklama yapsaydım, ‘CHP istemiyor diye katılmadılar’ olurdu. Bizim görevimiz her şeye balıklama atlamak değil. Yetkin kuruluşları desteklemek. Onların yanında olacaksınız onlarda seçimde sizin yanınızda olacak” ifadelerini kullandı.

İttifak uyarısı

İl başkanlarına, Millet İttifakı’nın korunması uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nı ilinizde ilçenizde güçlendirerek devam ettirin. Artık siyaset değişti, yüzde 50+1’e göre çalışmak zorundayız. Tüm

kesimlerin sorunlarıyla ilgilenin. Mesela kapıcıların sorunlarını ihmal etmeyin” dedi.

‘Ortak dil kullanalım’

İllerdeki işsiz sayılarının düzenli olarak takip edilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Bir tek il başkanından veri gelmiyor.

Biz internetten arıyoruz. Örneğin İŞKUR 50 işçi alacak, bu ilana kaç kişi başvurdu? Bilmeniz lazım. Ben Genel Merkez’de ne yapıyorsam, ilinizde aynını yapacaksınız. Ortak dil kullanacağız. Bu süreci büyüterek Cumhurbaşkanlığı’na taşımak zorundayız. Vatandaşa karşı ön yargılardan uzak durun” mesajını verdi.