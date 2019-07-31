‘Fırat’ın doğusuna harekât kaçınılmaz’

Yalçın, yazılı açıklamasında CHP’nin daha önce hazırladığı Kürt sorunu raporunun güncellenmesi için hazırlık yapıldığını ifade etti. Yalçın, şunları kaydetti: “CHP’nin sözde Kürt sorunu raporunu yeniden gündeme getirmesi, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak için Türkiye’nin hem içeride hem de uluslararası platformda son derece kararlı adımlar attığı bir zaman diliminde başlatılması dikkatlerden kaçmamıştır.” Yalçın şöyle devam etti:

“Suriye’nin kuzeyinde bütün kesimlerin haklarını garanti altına alan kalıcı barışın tesisi; Amerikan planlarının arkasından gitmekle değil, Türkiye’nin Rusya ve mutazarrır bölge ülkelerince desteklenen tezlerinin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Suriye’nin kuzeyinden gelen terörist tehdidi sonsuza kadar etkisiz hale getirmek için Fırat’ın doğusuna harekât kaçınılmazdır.”