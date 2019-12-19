'Hedef, yerli tank ve helikopter motoru'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayii alanında 2020’de gerçekleşecek projeleri açıklarken, yeni nesil zırhlı araç, tank, helikopter ve füzelerde kullanılacak motorların yerlileştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda bilgi veren Oktay, özetle şunları kaydetti:

- KÜTÜPHANE AÇILIYOR: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, ‘derleme kütüphanesi’ statüsüne kavuşturulmuştur. Böylelikle Türkiye’de yayımlanan eserlerin kütüphaneye kazandırılması sağlanmıştır. Kütüphane koleksiyonunda 1,5 milyon basılı kitap, 12 bin dergi ve 1 milyon süreli yayın olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon yayın bulunmaktadır. Kütüphane’nin açılışının yakın zamanda yapılması planlanmaktadır.

Ocak 2020’de başlıyor

- HGS, OGS E-DEVLET’TE: Dijital Türkiye (e-Devlet) Portalı üzerinden birden fazla Bakanlığı ilgilendiren bilgilerin konusuna göre gruplandırılarak ve ilişkilendirilerek yeni bir modül halinde kullanıcı odaklı ve bütünleşik olarak “Konu Bazlı Hizmetler” adı altında sunulması amaçlanmaktadır. Bu tür uygulamalara Ocak 2020’de taşıt araçları ile devam edilecektir. Kullanıcılar, araçlarına ait muayene, HGS, OGS, Sigorta poliçesi gibi tüm bilgilere Dijital Türkiye Portali üzerindeki tek bir modül üzerinden erişip, araçları ile ilgili işlemleri buradan yapabilecekler.

- TGC ANADOLU: Ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin silah, teçhizat ve benzeri ihtiyaçlarının, azami ölçüde yerli ve milli imkânlarla karşılanması; modernizasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik Savunma Sanayii Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. İnsansız kara, deniz araçları, lazer silah sistemleri, elektromanyetik fırlatma sistemleri, sürü İHA teknolojisi, otonom sistemler, katı-sıvı hibrit yakıtlı muhtelif menzilli ve çeşitli kabiliyetlere sahip roket projeleri gibi ileri teknoloji konularındaki çalışmalarımızı, dünyada bu alanlarda faaliyet gösteren az sayıda ülke ile eş zamanlı olarak sürdürmekteyiz.”

“Önümüzdeki dönemde yüksek faydalı yük kapasiteli AKSUNGUR’un bu yıl sonu itibarıyla kullanıma hazır hale gelmesi, kritik düzeydeki temel ve ileri teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarına yoğun şekilde devam ediliyor. 2020 sonunda TCG Anadolu gemimizin Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi ve AKINCI’nın envantere alınması, 2023’te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkarılması, GÖKBEY helikopterimizin sertifikasyon süreçlerine devam edilecek. Yürütülen projeler ile yeni nesil zırhlı araç, tank, helikopter ve füzelerde kullanılacak motorların yerlileştirilmesi de hedeflenmektedir.

‘15 güne düşürüldü’

- CİMER’DE CEVAP SÜRESİ: CİMER’e yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur. Ortalama cevaplanma süresi ise 2018’e göre yüzde 21 azaltılarak 15 güne düşürülmüştür. 2020’de ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi öngörülmektedir. Türkiye’de uluslararası yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. 2002-2018 arasında ülkemize yapılan yatırımların toplamı yaklaşık 210 milyar dolara ulaşmıştır.

Oktay: Kongre üyeleri ilişkilere zarar veriyor

Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, “İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor. Burada Türkiye’ye karşı çevrelerin etkisi olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin ABD’ye vereceği muhtemel cevaplara da değinen Oktay, “Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın da teminatıdır. Biz, bu konuda ön değerlendirmelerimizi, alternatif senaryolarımızı ve hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis dahil ilgili bütün kurumlarla birlikte değerlendirmeleri hassas bir şekilde yapacak ve nihayi kararımızı vereceğiz. Tehdit dili ve yaptırımlar, bizi dik durmaktan, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket etmekten zerre kadar geri adım attırmaz. Tüm opsiyonlar da masadadır” şeklinde konuştu.

Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğinde görüştü. Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. -ANKARA Milliyet