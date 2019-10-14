MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetHedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
14.10.2019 - 10:08 | | AA

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: YPG cezaevindeki DEAŞ'lıları kaçırdıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığını gördük" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Alkollü sürücü dehşeti!

Alkollü sürücü dehşeti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 sürekli işçi alacak! Başvuru şartları...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 sürekli işçi alacak! Başvuru şartları...

Akıncı’ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Akıncı’ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Sıradaki Haber