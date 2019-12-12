‘İnfaz düzenlemesi son noktaya geldi’

MYK’da da sunum yaparak parti görüşlerimizi aldılar. Düzenleme, bütçe görüşmelerinden sonra gündeme gelecek” dedi.

Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi’nde bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette özetle şunları söyledi:

NOBEL’E ELEŞTİRİ: Bir insanlık suçu işlemiş olan ve bu suçu işlediği bütün dünya kamuoyu tarafından bugün neredeyse tereddütsüz ittifakla kabul edilen bir caniden övgüyle bahseden birisinin ne edebiyatla ne sanatla ilgisi olamaz. Böyle bir caniyi destekleyen de en az o cani kadar işlenen suçlardan sorumludur.

GÖRÜŞÜMÜZÜ ALDILAR: İnfaz düzenlemesi ile ilgili Adalet Bakanlığı kendi çalışmasında sona geldi. MYK’da da sunum yaparak parti görüşlerimizi aldılar. Bunun, bir ceza indirimi ya da af çağrışımı yapacak şekilde lanse edilmemesi lazım. Bu, var olan infaz yasasında bir düzenlemeye gidilmesi; bunun da reform mahiyetinde olmasıdır. Bazı suçlarla ilgili infaz ertelemesinin olmaması prensibi ortaya çıktı. Adam öldürenler, terör suçluları, kadına karşı işlenen suçlar ve cinsel suçlar, hırsızlık, örgütlü suçlar alanlarında infaz ertelemesinin olmaması doğru olandır. MHP’nin kendi teklifini beklemeye alması da zannediyorum bakanlığın yapacağı düzenlemeyi görmek ve ona göre kendileri açısından sürece katkıda bulunmak istemeleridir.

Düzenleme, bütçe görüşmelerinden sonra gündeme gelecek. Bakanlık açık cezaevleri meselesini çalışıyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Ortada halk tarafından verilmiş bir karar var. Geçtiğimiz süreçte çok iyi bir çalışma yapıldı. Eksikliklerin kahir ekseriyetinin uygulamadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Bir anayasa değişikliğine gerek olmadığı kanaatindeyim. Yasal düzenlemelere bile gerek olmadığı kanaatindeyim.