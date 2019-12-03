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03.12.2019 - 22:16 | | DHA

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere verdiği o kitap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirvede liderlere İletişim Başkanlığı'nca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını takdim etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere verdiği o kitap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Londra'da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirvede, İletişim Başkanlığınca 4 dilde hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' adlı kitabı Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kendi dillerinde takdim etti.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hazırlanan kitapta, bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin NATO'ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye'nin NATO'dan beklentilerine yönelik bir bölüm ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye'nin savunmasına NATO'nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın liderlere verdiği o kitap



Türkiye'nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.

'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Terörle Mücadelesi' ve 'Suriye'de Yeni Yaşam' adlı kitaplar da Liderler Zirvesinde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.

'Türkiye'nin Terörle Mücadelesi' kitabı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve heyetine verilmişti.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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