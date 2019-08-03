İYİ Parti bugün kurultaya gidiyor

Bin 60 delegenin oy kullanacağı kurultayda yapılacak seçimle daha önce 80 olan, ancak mayıstaki tüzük kurultayında 50’ye düşürülmesi kararlaştırılan GİK üyeleri belirlenecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti içi mesajlar vereceği kurultaya, çarşaf listeyle gidilecek. Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, kurulda sırasına göre her başvuranın aday olabileceğini söyledi.

Seymen, “Bunlar adaylık başvuru sırasına göre listelenecek. Her ismin başına bir kutucuk konulacak ve bu kutucuktan en az 38, en fazla 75 kişi işaretlenmek suretiyle delegeler oy kullanacak. En fazla oyu alandan en az oyu alana kadar sıralanmak suretiyle Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek” dedi.

Dervişoğlu seçildi

Öte yandan Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınmasıyla boşalan Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 39 İYİ Partili milletvekilinden 37’sinin oyunu alarak seçildi.

‘Herkes iyi olacak’

Bu arada Kurultay öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı “MHP’ye dönün” çağrısına İYİ Parti’den yanıt geldi. Genel Sekreter Cihan Paçacı, “Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır. Kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, “Bir gün herkes İYİ olacak” ifadelerini kullandı.