‘Kadına şiddete karşı özel mücadele gerek’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada kadına şiddet ile ilgili özel bir mücadele gekertiğini söyledi. Çelik, MKYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ: Alman bir televizyon kanalının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Bu yayını kınıyoruz. Bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Bu yayın kuruluşu derhal özür dilemelidir.



GÖREVDEN ALINMIŞTIR: NATO Zirvesi’nden dönerken üzücü bir olay yaşandı. Güngören’de Enes kardeşimize dönük çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür. Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz.



YASAL TEDBİRLER ALINACAK: Hepimizi üzen bir gündem Ceren kardeşimizin başına gelenler. Bundan sonraki süreçte Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız sürece müdahil olmuştur. Adalet Bakanlığımız gereken soruşturmaların başladığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da annesi ve babası ile konuştu. Biz üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın şiddet ile ilgili olarak talimatları çok nettir. Tabi ki yasal tedbirler alınacaktır ama kültürel ahlaki değerlerin daha da güçlenmesi özellikle kadına dönük şiddet ile ilgili özel bir mücadele olması gerekmektedir. Çok yoğun haberler gündeme geliyor bunları da değerlendiriyoruz. Şiddetin toplumumuzun her alanından uzaklaştırılması gerekmektedir. Ceren’in bugün doğum günüymüş. Doğum günümü unutmayın, çiçek göndermeyin demiş. Ceren’in bu vasiyetine uyarak doğum gününü kutluyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır burası.



DİSİPLİN AFFI SONRASI GEÇMİŞ: Her yasal düzenlemenin sonrasında ortaya çıkan toplumsal eylemleri, o eylemlerin öncesindeki yasal düzenlemeye bağlarsanız hiç kimse yasa çıkaramaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük yaklaşımı ayıplamak durumundayım. Dünyanın her yerinde açık, kapalı cezaevi var ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişin kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen çeşitleri var. Böyle bir acı yaşanırken bunun istismarıdır. Bu meselenin disiplin affı ile ilgisi yok. 15 Temmuz sonrası yoğunluk nedeniyle KHK ile bir kereliğine yapılmış bir disiplin affıdır. Birçok kişi kapalı cezaevinden açığa geçmiş bu katil de geçmiş. Belli zamanlar içinde hukukçuların siyasi partilerin görüşleri dinlenerek sistem düzeninde düzenlemeler yapılması zorunludur. Şu anda bütün konular sistem bütünlüğü içinde yeniden nasıl değerlendirilir gibi bir çalışma Adalet Bakanlığı tarafından yürütülüyor.



NOKTA KONULMUŞ DEĞİLDİR: (İnfaz düzenlemesi ile ilgili MHP ve AK Parti arasında görüş ayrılığı mı var?) Hem yüz yüze görüşme hem telefon ile güçlü bir diyalog var. Cumhurbaşkanımızın ittifakına desteğin sürdüğünü görüyoruz. Farklı görüşler olabilir bu son derece normaldir. Güçlü dayanışma devam etmektedir. Tam bir nokta konulmuş değil çalışmalar devam ediyor. l ANKARA Milliyet