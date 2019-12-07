07.12.2019 - 11:45 | | AA
Kalın'dan "soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün" çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, eski Sırp lider Slobodan Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye Pazartesi günü verileceğini hatırlattı.
Kalın, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. NobelPrize vicdanı olmayan birine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.