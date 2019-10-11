Kılıçdaroğlu’ndan iktidara iki çağrı: Trump’a yanıt verin Şam’la temas kurun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü topladı. Harekâtla ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun iktidara iki çağrıda bulunarak, “ABD Başkanı Donald Trump’ın onurumuzla oynayan açıklamalarına devlet yanıtı verilmeli. Türkiye, Şam yönetimi ile doğrudan temasa geçmeli” mesajını verdiği öğrenildi.

CHP Genel Merkezi’nde bir saat 15 dakika süren toplantının ana gündemini Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik gelişmeler oluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz harekâta yönelik uluslararası tepkilere ilişkin bilgi verdi.

‘Kabul edilemez’

MYK’da harekât ile ilgili iki konu üzerine yoğunlaşıldığı bildirildi. Bunlardan birinin, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının” diğerinin ise, “Türkiye’nin, Şam yönetimi ile diyalog eksikliğinin” olduğu aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun, bu konuda, “Trump’ın onurumuzla oynayan açıklamalarına devlet yanıtı verilmeli. İktidarın Trump’ı savunur duruma gelmesi kabul edilemez. Türkiye Şam yönetimi ile aracı olmadan, doğrudan temasa geçmeli. Ayrıca bizim harekata destek vermemiz, AK Parti’nin kötü dış politikasına destek verdiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu ülke ve dünya kamuoyuna anlatın” dediği öğrenildi.

‘Söylem birliği olsun’

Edinilen bilgilere göre, toplantıda, CHP’nin harekâtın başarıyla sonuçlanmasını istediği vurgulanırken, parti içinden gelen farklı açıklamalar tartışma konusu oldu. Bazı CHP milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerinin, harekâtın ardından, “savaşa hayır” açıklamalarının parti politikalarına ters düştüğü vurgulandı. Toplantıda, parti içinde söylem birliği sağlanmasının ve “tek ses” çıkarılmasının önemli olduğu ifade edildi.

MYK üyelerine tepki

CHP’nin bazı MYK üyeleri, toplantı başlamadan önce Ankara garı önünde 10 Ekim 2015’te yaşanan terör katliamı nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Alanda bulunan bazı vatandaşlar CHP milletvekillerini, Irak ve Suriye tezkeresine “evet” oyu verdikleri gerekçesiyle protesto etti. Üyeler anma töreninden sonra MYK toplantısına katılarak yaşadıklarını anlattı. Üyelerin, bazı grupların kendilerini yuhaladığını, ancak ailelerin kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Gar kurbanlarını andı

Kılıçdaroğlu, Ankara Gar katliamı kurbanlarını Twitter hesabından andı. Kılıçdaroğlu, “4 yıl önce bugün, acılar olmasın diye toplanan barış güvercinlerinden geriye acıların en büyüğü kaldı. Dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Erdoğan ile görüşme

Kılıçdaroğlu, toplantıda Erdoğan ile görüşmesini de anlattı. Harekâtın başlamasının ardından Erdoğan’ın kendisini telefonla arayarak bilgi verdiğini, görüşmenin çok kısa sürdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, “Askerimiz harekâta başladı. Moraller yüksek. Tüm tedbirler alındı. Harekat planlandığı şekilde sürüyor” dediğini aktardı. Kılıçdaroğlu kendisinin ise, “Allah yardımcımız olsun. Askerimiz sağ salim dönsün” karşılığını verdiğini belirtti.