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19.08.2019 - 17:24| DHA

Son dakika...Kültür ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Dursun hayatÄ±nÄ± kaybetti!

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Son dakika...Kültür ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Dursun hayatÄ±nÄ± kaybetti!
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Dursun, kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Dursun, kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haluk Dursun, kazada hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Malazgirt Zaferi'nin 948. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi tarafÄ±ndan MuÅŸ'un Malazgirt ilÃ§esinde dÃ¼zenlenenÂ "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi ÅžÃ¶leni" programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ahlat'a geÃ§en Dursun, buradaki incelemeleri sonrasÄ±Â kara yoluyla Van'a hareket etti.Â 

Dursun'un iÃ§inde bulundu araÃ§, ErciÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± BayramlÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda ÅŸarampole devrildi.Â 

Kazada, Dursun hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralalÄ±lar ambulansla ErciÅŸ Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Mahalleli endiÅŸe içinde! Ä°çimiz yanÄ±yor, kahroluyoruzÄ°zmir'in KarabaÄŸlar ilçesinde dün baÅŸlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine sÄ±çrayan yangÄ±n, Beyler Mahallesi'ne yaklaÅŸtÄ±.
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