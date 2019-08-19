Malazgirt Zaferi'nin 948. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi tarafÄ±ndan MuÅŸ'un Malazgirt ilÃ§esinde dÃ¼zenlenenÂ "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi ÅžÃ¶leni" programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ahlat'a geÃ§en Dursun, buradaki incelemeleri sonrasÄ±Â kara yoluyla Van'a hareket etti.Â
Dursun'un iÃ§inde bulundu araÃ§, ErciÅŸ ilÃ§esine baÄŸlÄ± BayramlÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda ÅŸarampole devrildi.Â
Kazada, Dursun hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralalÄ±lar ambulansla ErciÅŸ Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â