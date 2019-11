MHP Lideri Bahçeli’den ABD’ye ve CHP’ye sert çıkış: Cumhurbaşkanımız yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin “tek yürek” olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam destekçisi olduğunu belirtirken, ABD ve CHP’ye sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli, “FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması içinde olanlar tercih ve seçimini yapmak durumundadır. Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir” dedi. Bahçeli ayrıca, Türkiye’den bir Suriye çıkaramayanların, Bolivya’yı Türkiye’ye taşımayı denemeleri halinde bedelini ağır ödeyeceklerini söyledi.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaos girdabının sürmesini hedefleyen ABD’nin, emperyal iştah ve izansızlıkla komplo üstüne komplo kurduğunu aktardı. ABD askerleriyle PKK’lı teröristlerin petrol kuyularını gasp etmek için birlikte devriye turlarına çıktıklarına işaret eden Bahçeli, ABD’nin, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin altyapısını oluşturmaya taammüden azmettiğini, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek, politikalarını buna göre belirlediğini anlattı.



Darbe mekaniği



Irak, Hong Kong, Libya, Lübnan, Şili, Ekvador, Cezayir, İspanya, Fransa, Venezuela, Meksika’da sokakların karıştığını, Bolivya’da uzaktan kumandayla darbe gerçekleştiğini aktaran Bahçeli, dünya genelinde yeni ve çok vahim bir darbe mekaniğinin ekonomik eşitsizlik kılıfıyla, toplumsal memnuniyetsizlik kisvesiyle harekete geçirildiğini belirtti.



‘Boyun eğmeyiz’



Bahçeli, şunları kaydetti: “Türkiye çok tehlikeli barbar senaryoların hedef ülkesidir. Türkiye’den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya’yı Türkiye’ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına çok yararlı olacaktır. ABD yönetimi tutarsız, dengesiz, samimiyetsizdir. Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. MHP cesaret ve inanmışlıkla Türkiye’nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan’ın destekçisidir. ABD’deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir. FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması içinde olanlar tercih ve seçimini yapmak durumundadır. Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir. Türkiye çaresiz ve mahkûm ülke değildir.”



‘Tescilli ihanet’



Emperyalizme beşinci kol faaliyetiyle hizmet eden taşeron CHP’nin ne dediğinin, hangi iftira ve isnatlarla Türkiye’nin kuyusunu kazmaya, elini zayıflatmaya çalıştığının hiçbir önemi bulunmadığını belirten Bahçeli şöyle devam etti:



“Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyasi esareti korkunç boyutlardadır. ABD’nin sesi, terör örgütlerinin nefesi, husumet cephesinin bekçisi gibi davranan CHP’nin kimlerle iş birliği içinde olduğu artık iyice bilinmektedir. Milyonlarca fidanın dikilmesinden rahatsız olan CHP’nin, orman yakan teröristlerle, ağaca kıyan şerefsizlerle, vatan evlatlarına kurşun sıkan hainlerle kol kola girmesi, siyasi hesap içinde olması ayıp ve ahlaksızlıktır. ABD’nin telkin ve tesiri altındaki iş birlikçi ve şımarık muhalefet anlayışının Türkiye’yi Bolivya şartlarına sürükleme, sokakları karıştırma, intihar vakalarından toplumsal infial üretme arayışı vatan ve millete tescilli ihanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye’ye haksızlık ve hayasız ithamdır.”