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12.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

MHP lideri Devlet Bahçeli: Erken seçimi düşünmek PKK’ya cesaret vermektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçimin ihtiyaç olmadığını belirterek, “Böyle bir seçimi düşünmek, terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK/PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye’de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır” değerlendirmesini yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Erken seçimi düşünmek PKK’ya cesaret vermektir

Bayram namazını Gazi Merkez Camisi’nde kılan Bahçeli ardından bir grup partiliyle MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti. Türkeş’in kabrine kırmızı karanfil bırakıp dua eden Bahçeli, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz” sözlerini hatırlatarak, Fırat’ın doğusuna operasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, “Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Allah bu milleti zaferden yoksun bırakmasın” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

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