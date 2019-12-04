NATO kendini güncellemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere seyahati öncesinde Esenboğa’da basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şu mesajları verdi:

NATO ŞEMSİYESİ ÖNEMLİ: Ülkemizin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde yer alan bir uluslararası örgüt olarak NATO’nun sağladığı bir güvenlik şemsiyesi bizim için önemlidir. Ancak ittifakın bir yenilenme içinde olduğu da açıktır. 1950-1960’ların veya 1990’ların hatta ve hatta 2000’lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. NATO’nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekir. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı unsurlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi NATO’nun 2020’li yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir. Aynı şekilde NATO’nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır.

DURUŞUMUZ BELLİDİR: Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO’ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. 1952’den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor.

KUSURA BAKMASINLAR: (NATO’ya üye ülkelerden gelen ‘YPG tehdit değil’ açıklamaları ve Türkiye’nin Baltık Savunma Planı’na onay vermemesi) Gündeme gelecek olursa tavrımız yine odur. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşmem oldu. Bu konu gündeme geldi. ‘Londra’da acaba Polonya ve Baltık ülkeleri olarak bir araya gelemez miyiz?’ dediler. Ne demek dedik, memnuniyetle bir araya geliriz. Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO’daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.

‘Karga tulumba alır gelir mi ayrı bir konu’

FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz’ün yerine dair açıklamalar) Bu haddini, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama tabii sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere, diyelim ki Belçika’ya kaçıyor orada, oradan işte Almanya’ya geçiyor Almanya’da vesaire... Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce FETÖ’cü terörist buralarda yaşıyor. Biz, bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri maalesef bu FETÖ’cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler. İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi o ayrı bir konu. Onu da zaman içerisinde görürüz.

‘Biz Libya ile imzayı attık’

(Libya ile yapılan anlaşma) Bu konuyu gündeme getirmeleri halinde, ‘Attığımız adım, Libya’nın, Türkiye’nin egemenlik hakkıdır, bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız’ diye kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız, gereği ne ise gereğini de anında yaparız. Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir. Dün aldığım bir haberle de Yunanistan Başbakanı Londra’da bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Orada kendisiyle de görüşme zemininde bunların hepsini konuşacağız. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları bizim Libya ile attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile anlaşmamızı yaptık, imzayı attık. Şimdi de Meclisimize gelecek, Meclisimizden de inanıyorum ki bu kahir ekseriyetle geçecektir. Meclisimizden geçtikten sonra da bizim için bu yürürlük kazanmış demektir.