‘S-400 kumandası tamamıyla elimizde’

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TGRT Haber’de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Demir, şunları kaydetti:

HUKUKİ DAYANAK YOK: (F-35 projesi) Programın ortağı olarak yükümlülüklerimiz harfiyen yerine getirdik. Karşı taraftan yapılan sözde açıklamalar dışında tarafımıza hukuki zemini olması gereken nitelikte resmi bir açıklama ve yazı gelmedi. Bu kararın hukuki dayanağını resmen istiyoruz. Diğer ortaklarla görüştük, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması veya askıya alınması yönünde bir görüş beyan etmediler. Diğer ortakların görüşü alınmamış.

F-35’NİN ALTERNATİFLERİ: F-35 konusunda arzumuzu beyan ettik. Uçak alımı planlarımız var. Ancak başka yol bırakılmazsa başka kapıları deneyeceğiz. S-400 ve F-35’lerin aynı ortamda bulunamayacağı teknik argümanını dinlemeye hazırız. Bizim teknik olarak aldığımız tedbirlerin olduğunu bildirdik, ancak ABD tarafının bu tedbirleri dinlemeye bile katlanmadığı görüyoruz.

MMU’DA HEDEF 2025: Milli Muharip Uçağın operasyonel olarak tanımlandığı yönünde bir dokümanımız var. Görevlerle ilgili değişiklikler yapılabilir. Değişik unsurlar, modeller gündeme gelebilir. Projemize tecrübeli ortak bulunması konusunda İngiliz bir şirket ile tasarım çalışması yapıyoruz. MMU’nun ilk uçuşunu 2026’dan 2025’e çekmeye çalışıyoruz.

YERLİ MOTORLA YAPMAK İSTİYORUZ: Uçaklarımızda yerli motor kullanma serüvenimiz başladı. Piston ve İHA motorlarını artık gündeme alıyoruz. Savaş uçağımızın milli olmasını düşünüyoruz. Motor tasarımının milli yapıda olması için mühendislik kabiliyetinin artması için şirket kurduk. MMU’nun ilk motoru hazır olabilir. Motor tasarımında da ortaklık arayışında olduğumuz şirketler var.

İKİNCİ SEVKİYAT GELECEK SENE SONUNDA: Gelecek sene sonunda ikinci sevkiyat başlayabilir. İkinci sistemde ortak üretim, teknoloji paylaşımı bir dizi adımlar olacak. Oradaki kazanımların birinci sisteme de entegre edilmesi var. Bu sistemdeki dost düşmanı tanıma unsurları ve yazılım gibi konuların bizim kontrolümüzde olması.

PATRIOT DEVAM EDİYOR: Tabii ki kumanda Türkiye’de olacak. Bu sistemde Türkiye’nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. Teslimat sürecinde sistemin hazır olması dediğimiz konu bu yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Nisana kadar da sürenin konması bizim sisteme tamamen hâkimiyetimizle eğitimin dört dörtlük olmasıyla ve bir dizi hazırlık unsurlarıyla alakalıdır.Patriot bizim açımızdan devam ediyor. Süreç devam ediyor.

İRTİFA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ: Hisar-A ve Hisar-O’lar gelecek senenin sonunda hazır olacak. 2021-2022 dönemlerinde Hisar-A ve O, kademe kademe devreye girecekler. S-400 muadili ve daha iyisi bir sistem geliştirmek de gündemimizde var.