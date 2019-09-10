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10.09.2019 - 12:49| AA

Sayıştay Başkanı, 2018 Yılı Denetim Raporunu TBMM'ye teslim etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2018 Yılı Denetim Raporlarını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Sayıştay Başkanı, 2018 Yılı Denetim Raporunu TBMM'ye teslim etti

Sayıştay Başkanı Baş, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Şentop'a "2018 Denetim Raporu"nu sundu.

Bu yıl 505 rapor düzenlendiğini aktaran Baş, Meclise sunulacak raporların bittiğini, bir kısım raporların düzenlenmesinin ise devam ettiğini aktardı. Baş, "Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte 189 raporu TBMM'ye sunuyoruz. Ayrıca KİT'ler ile ilgili olarak 73 rapor gelecek. Bunların yıl sonuna kadar süresi var. Genel Uygunluk Bildirimi ile beraber Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikler Genel Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunu Meclis Başkanımıza sunduk. Diğer raporları da hafta içinde Meclise sunacağız." dedi.

Şentop da Sayıştay Başkanı Baş'a teşekkür ederek, raporların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini söyledi.

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