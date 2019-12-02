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02.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Seçim barajı kaldırılmalı

Demokrat Parti’nin Genişletilmiş Temsilciler Meclisi toplantısı dün Ankara’da gerçekleşti.

Seçim barajı kaldırılmalı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “1 Aralık Demokrasi Andı’nın” 5 maddesini ise şöyle sıraladı: “Devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmalıdır. Yargı bağımsızlığını sağlayacak ilk adım olarak HSK’nın yapısı ve üyelerinin seçiminin yöntemi değiştirilmeli. Gazi Meclisimizin millet adına ifa ettiği bütçe hakkı Meclise iade edilmeli; bütçe, milletimizin temsilcileri tarafından, onların rıza ve iradesine uygun bir biçimde yapılmalıdır. Siyasi Partiler Kanunu en hızlı şekilde değiştirilmelidir. Temsilde adaletin bir gereği olarak seçim barajının kaldırılması, denetim ve temsil ilişkisinin kuvvetlenmesi için daraltılmış bölge seçim sistemi uygulanmalı, her seçim bölgesinde milletvekili sayısının iki katı kadar aday belirlenerek tercih sistemine geçilmelidir. TRT, AA, Basın İlan Kurumu, RTÜK siyasetin etkisinden arındırılması için özerkleştirilmelidir.”

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