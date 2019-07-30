Şentop Moğolistan’da

Resmi ziyaret için Moğolistan’da bulunan Şentop, temaslarına, Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile görüşerek başladı. “Tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun Abideleri’ne ev sahipliği yapan Moğolistan, ata yurdumuzdur” diyen Şentop, “Bu nedenle Moğolistan’ın milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır” dedi. FETÖ’nün Moğolistan’da faaliyetlerine değinen Şentop, bu örgütün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için potansiyel bir tehdit olduğu uyarısını yaptı. Şentop, Türkiye Maarif Vakfı’nın, bu yapının elindeki okulları devralacak her çözüme destek vereceğini ifade etti. Zandanshatar da FETÖ okullarıyla ilgili Şentop’un dile getirdiklerini dikkate alacaklarına dair söz verdi. TBMM Başkanı, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile de bir araya geldi. Basına kapalı görüşmede, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan da hazır bulundu.