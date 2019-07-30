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30.07.2019 - 07:56| ULANBATOR AA

Şentop Moğolistan’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa ortalarından Japonya’ya da kadar uzanan hat üzerinde ortak kökene dayanan, aynı dilleri konuşan milletler bulunduğunu belirterek, “Bu ülkeler arasında parlamenter asamble oluşturma yönünde bir görüşme gerçekleştirdik. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız.” dedi.

Şentop Moğolistan’da

Resmi ziyaret için Moğolistan’da bulunan Şentop, temaslarına,  Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile görüşerek  başladı. “Tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun Abideleri’ne ev  sahipliği yapan Moğolistan, ata yurdumuzdur” diyen Şentop, “Bu nedenle  Moğolistan’ın milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır” dedi. FETÖ’nün Moğolistan’da faaliyetlerine değinen Şentop, bu örgütün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için potansiyel bir tehdit olduğu uyarısını yaptı. Şentop, Türkiye Maarif Vakfı’nın, bu yapının elindeki okulları devralacak her çözüme destek vereceğini ifade etti. Zandanshatar da FETÖ okullarıyla ilgili Şentop’un dile getirdiklerini dikkate alacaklarına dair söz verdi. TBMM Başkanı, Moğolistan Cumhurbaşkanı  Khaltmaa Battulga ile de bir araya geldi. Basına  kapalı görüşmede, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed  Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK  Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan da hazır bulundu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonuGaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
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