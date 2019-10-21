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21.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Şentop nikâh şahidi oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iş adamı Özkan Öztürk ile Elif Sena Sarıbaş çiftinin nikâh şahidi oldu.

Şentop nikâh şahidi oldu

Ankara’da bir otelde düzenlenen düğünde Şentop’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ile 26. Dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de nikah şahitliği yaptı. Moğolistan devletinin yabancılara verdiği en üst düzey liyakat nişanının sahibi olan tek Türk vatandaşı genç iş adamı Özkan Öztürk, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin konu edildiği dizide başrol oynamıştı.

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
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