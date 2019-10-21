Şentop nikâh şahidi oldu

Ankara’da bir otelde düzenlenen düğünde Şentop’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ile 26. Dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de nikah şahitliği yaptı. Moğolistan devletinin yabancılara verdiği en üst düzey liyakat nişanının sahibi olan tek Türk vatandaşı genç iş adamı Özkan Öztürk, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin konu edildiği dizide başrol oynamıştı.



