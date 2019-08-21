‘Soçi Mutabakatı’ndan çekilme zamanı geldi’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa’da yaptığı konuşmada, “Rusya, Suriye ordusunun İdlib’deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor” dediğini hatırlatan Çeviköz, şunları söyledi: “Bu, artık Soçi Mutabakatı’nın çöktüğü anlamına gelmektedir. Türkiye ise, ‘bunun engellenmesi için sürekli olarak Rusya’yı uyardığını’ dile getirmektedir. Demek ki Rusya ile Türkiye arasında ciddi bir görüş farklılığı oluşmuştur. Bu da Soçi Mutabakatı’nın artık çöktüğü anlamına gelmektedir. O zaman yapılacak şey nedir? Biz, yeni şehit cenazelerinin gelmesini istemiyoruz. Herhangi bir şekilde İdlib’de bulunan Mehmetçik’in saçının teline zarar gelirse, bunun sorumlusu Suriye ordusu veya Rusya olmayacaktır. Onun için en kısa zamanda Mehmetçik’in, İdlib’deki gözlem noktalarındaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınması şart olmuştur. Eğer Türkiye’nin Soçi Mutabakatı’nı daha fazla yürütme imkanı kalmamışsa, o zaman bu mutabakattan çekilmesinin de zamanı

gelmiştir.”

Güvenli bölge eleştirisi

Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulmak istenen güvenli bölgeye de değinen Çeviköz, “Niçin bu harekat merkezi şu anda ABD’nin kontrol ettiği Suriye topraklarında kurulmuyor? 1 Mart 2003’teki tezkereyi hatırlatan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Türkiye topraklarına kısa bir zaman içinde ABD’den askeri uzmanların konuşlanması hazırlanmaktadır” dedi.