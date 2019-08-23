MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetSon dakika... AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması
23.08.2019 - 15:52

Son dakika... AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.

Son dakika... AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

(Emine Bulut cinayeti)

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.

Bakanlığımız müdahil olacak,en yüksek ceza temennimiz. Üzerine kesintisiz bir şekilde gitmeliyiz.

Kadın cinayetlerine karşı üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Özellikle sosyal medyada görüntülerin yayılması, çocukların bundan nasıl etkileneceğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.Vahşet görüntülerinin yayılması da bir vahşet.

Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmeli.

Hepimizi ilgilendiren bir mesele, canımız yanıyor.

Çocuğa yönelik şiddet olduğunda yeri göğü inletmeliyiz

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emine Bulut'un kardeşi vahşeti anlattı: 'Seni de öldüreceğim bekle...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye'yi ayağa kaldıran haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı

(AK Parti'nin 18. kuruluş yılı)

Türkiye'nin daha güçlü yönetilmesi konusundaki irademizi kuruluş yıl dönümümüzü kutlayarak tazeleyeceğiz

AK Parti yoluna devam ediyor. En büyük destekçisi millettir.

Darbe girişimlerini, başka terör saldırılarını milletimizin desteğiyle aşmasını bildik.

Askeri vesayete, yargı vesayetine sığınmak isteyenlerin milleten geçer not alamadıkları görülmüştür.

(ABD ile güvenli bölge mutabakatı)

Bu bölge Türkiye'nin kontrolünde olmalı... YPG/PYD unsurları bulunmamalı.

Güvenli bölge barış koridoru olacak. Göç akımının durdurulması için görev icra edecek.

(Doğu Akdeniz)

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, uluslararası hukukun her maddesine uygundur.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ

7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak.

Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini incelediKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, KKTC'nin mülkiyet envanter çalışmasının tamamlamasından sonra gerekli teknik ve finansal desteğin verilmesi için hazır olunduğunu bildirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tövbekar dolandırıcı, cami çıkışı yakalandı!

Tövbekar dolandırıcı, cami çıkışı yakalandı!

Özgecan'ın kuzeninin öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Özgecan'ın kuzeninin öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Kalp spazmı geçiren kadını otobüsle hastaneye götürdüler!

Kalp spazmı geçiren kadını otobüsle hastaneye götürdüler!

Son dakika | Türkiye'yi ayağa kaldıran haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı

Son dakika | Türkiye'yi ayağa kaldıran haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı

Sıradaki Haber