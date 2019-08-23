Son dakika... AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

(Emine Bulut cinayeti)

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi.

Bakanlığımız müdahil olacak,en yüksek ceza temennimiz. Üzerine kesintisiz bir şekilde gitmeliyiz.

Kadın cinayetlerine karşı üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Özellikle sosyal medyada görüntülerin yayılması, çocukların bundan nasıl etkileneceğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.Vahşet görüntülerinin yayılması da bir vahşet.

Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmeli.

Hepimizi ilgilendiren bir mesele, canımız yanıyor.

Çocuğa yönelik şiddet olduğunda yeri göğü inletmeliyiz

(AK Parti'nin 18. kuruluş yılı)

Türkiye'nin daha güçlü yönetilmesi konusundaki irademizi kuruluş yıl dönümümüzü kutlayarak tazeleyeceğiz

AK Parti yoluna devam ediyor. En büyük destekçisi millettir.

Darbe girişimlerini, başka terör saldırılarını milletimizin desteğiyle aşmasını bildik.

Askeri vesayete, yargı vesayetine sığınmak isteyenlerin milleten geçer not alamadıkları görülmüştür.

(ABD ile güvenli bölge mutabakatı)

Bu bölge Türkiye'nin kontrolünde olmalı... YPG/PYD unsurları bulunmamalı.

Güvenli bölge barış koridoru olacak. Göç akımının durdurulması için görev icra edecek.

(Doğu Akdeniz)

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, uluslararası hukukun her maddesine uygundur.

AK PARTİ'DE KONGRE SÜRECİ

7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak.