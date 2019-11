MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son konuşmasındaki EYT değerlendirmesinin kendileri için de genel kabul gören bir değerlendirme olduğunu söyledi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

-SORU-CEVAP-

Soru: Geçmiş olsun. Sizi burada görmek çok güzel...



Bahçeli: Toplantıları yaptık ama geleneksel milletvekili arkadaşlarımızla her salı yemeğimizi gerçekleştiriyorum. Bugün kendileriyle beraber olmayı arzuladım. Sizleri de gördüm



Soru: Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptınız. Nasıl geçti?



Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanıyla Hal hatır sorduk karşılıklı yakın alaka gösteriyor kendisi. Rahatsızlığımız sürecinde. Bazı konular üzerinde de duruyoruz. Ben de kendilerine bir konuyu hatırlatmak istedim. Erken emeklilik konusunda 7 Haziran seçimleri öncesinde bütün siyasi partiler bir toplumsal talebin belli ürünü olarak ortaya çıkan duruma ses vermek açısından onların görüşlerini değerlendirmek açısından seçim beyannamelerine erken emeklilikle alakalı pasaj koymuşlardı. MHP olarak biz de beyannamemize o pasajı koymuştuk. Bir arkadaşımız meclis açılır açılmaz bir de yasa teklifi vermişti. Fakat gelişmeler. Bazı yansımalar dikkate alındığında cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için genel kabulü olan bir değerlendirmedir. O açısından düşüncemi paylaşmak istiyorum.

Çünkü erken emeklilik yaşı iki boyutludur. Biri ekonomik yönden çok ağır yükümlülükler getiren ama altı plan hareketini, güneydoğu da sınırda güvenlik hareketleri, TSK'nın bir aya yaklaşım sınırdaki yükümlülükleri Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Ciddi yük oluşturuyor. Bu konuyla ilgili bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz. Gruptaki arkadaşlarımıza da söyledim. Böyle bir yükün altından kalkabilir miyiz? Yoksa toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin toplumun belli bir kesimini istismarına fırsat mı verelim. Bunları iyi düşünmek lazımdır. Fakat sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yönetiminin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hali hazırda binlerce askerimiz görevlerinin başında ekonomik yönden önemli sorumluluklar var. Böyle bir durum içinde erken emekliliği gündeme taşıyarak karşılığı ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir ama bizim cumhur ittifakı yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ediyorum. O bakımdan kendilerinin bu konudaki hem cumhurbaşkanı hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru bir karar olduğu kanaatini paylaştım. Zannederim isabetli oldu kendisi açısından.



Soru: İnfaz Kanunu'nun düzenlemesi konusunda Ak Parti MHP arasında görüşmeler yürütülüyordu. Liderlerin görüşüne bırakıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Durum nedir?



Bahçeli: Hayır efendim. Basına yansıyan değerlendirmelerle biz yorum getirmiyoruz. İlgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Mesela Feti Bey aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor. Diyalog içinde oluyor. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa görüşebilirler. Ama Türkiye’nin gündemini bazı sıralamalar öncelikler içinde ele almak lazım. Bir taraftan Amerika bir taraftan Ortadoğu bir taraftan İran, Irak, bir taraftan Rusya yoğun bir kuşatma ve toplumsal faaliyetin tırmandığı bir ortamdan bir önceliğimiz olması lazım. O sebepten dolayı emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli vatandaşlarımız sağın solun tahrikiyle özellikle muhalefetin tahrikiyle bir takım düşüncelerden arınmalı zamanı geldiğinde bunları çözüme kavuşacağına inanmalı. Yoksa bu işlerin arkasını getirmek doğru olmaz.



Soru: Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı harakatıyla ilgili Rusya ve ABD'nin mutabakatlara uymadığını, harekatın kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Ne düşünüyorsunuz?



Bahçeli: Dışişleri Bakanlığının görüşü sağlıklıdır kararlılık ifade eder şartlar ne olursa olsun güvenlik konusunda türkiyenin aldığı tavrın devam gerekmektedir. Zannederim onu vurgulamaya çalışıyorlar. Yurtdışındaki diğer unsurlara karşı Türkiyenin kararlılığını ortaya koyan bir yaklaşım ifadesi olarak düşünmek lazım.



Soru: ABD ikili tavır sergiliyor ne düşünüyorsunuz?



Bizim öyle bir bilgimiz yok. Ancak televizyonda sabit ve sabitleşmiş yorumcuların eğer ellerindeki bilgi belge varsa bu kadar derin yorumları varsa bunu televizyonlarda zihinleri karıştıracak yerde kullanacakları yerde toplanıp bir araya gelsinler. Hükümetin dış politikası ile ilgili geleceğe yönelik Türkiye'nin kazanımını kuvvetlendirecek düşüncelerini cumhuriyet hükümetiyle paylaşsınlar. Yoksa aynı adanlar aynı şeyleri paylaşıyorlar. Bu doğru olmuyor. Çünkü bir cümleyi sosyal medya aracılığıyla alıyorlar dış politikada hassas olmak lazım. Cümlelerimizin seçici olması lazım. Alınan bir karar varsa bu milletin devletin bir kararıdır. Bu süreç aşılıncaya kadar birlik beraberlik içinde kararlılıkla bir paylaşım içinde olmak lazım.



Soru: Sağlığınızla ilgili süpekülasyonlar yapılıyor. Bunlara cevap olması bakımından nasıl değerlendirme yaparsınız?



Sağılık konusuyla ilgili çok şeyler yaptılar. Hala da söylüyorlar. Değişik şeyler de yaptılar. Dikkatiniz çekti mi bilemiyorum. İlk defa dışarı çıktığımda bir sakal bırakmıştım. Sizin o kirli sakal gibi (Kusuruma bakmayın efendim bu halim için özür dilerim) Estağfurullah efendim, benim de böyle bir sakalım vardı. O sakalı dikkate alarak sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar diye bir açıklama yaptım. Fakat sakalımla uğraşanlar çok az çıktı, hala sağlığımla uğraşıyorlar. Ben herkese sağlık diliyorum. Çünkü sağlık her şeyin başı bizi eleştirenler geberdi diyenler geberecek diyenler MHP böylelikle parçalanacak diyenler şimdi buradayız arkadaşlarla beraberiz. Allaha çok şükür Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Ben dua edenlerle iftira edenler arasındaki farkı gözlerim. Allaha bin şükür dua edenler dua edenler iftira edenlerden çok çok fazla. Öyleyle endişe edecek bir şey yok.



Soru: Sakal bırakacak mısınız yeniden:



Kestim bir defa. Her gün sakal bırakıp... Ama dinlenme döneminde sürekli traş olmak yerine böyle tercih ettik. Biraz da yakıştığı iddia edildi. Bundan sonra denemeyiz bir he rşeyi bir defa deneriz.



Soru: Efendim, gerçi sizin gibi siyasetçiler Atatürk'ten bu yana, sizin gibi liderler her gün günlük traşını olan janti giyinen liderler olarak bilinirsiniz?



Bahçeli: Ama iyi oldu. Biraz dinlenmiş oldu. Çünkü ben her gün traş oluyorum. Cumartesi pazar da dahil olmak üzere partiye gelip özel parti ziyaretinde de olsa günlük traşımı olurum. İlk defa uzun bir süre sakal bıraktım. O da 20 günü buldu. Tam seçilecek halde değildi ama millet daha dikkatli baktıkları için farkettiler.