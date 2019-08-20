Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna saldırı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

(İdlib'de Türk konvoyuna düzenlenen saldırı)

Bu saldırıdan sonra Rus muhattaplarımızla temasa geçtik. Sükunet için Rusya'yla sürekli görüşüyüroz. Rusya ile her düzeyde temaslarımız var.

Saldırılar felakete yol açar. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız.

9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok

(ABD ile müşterek harekat merkezi)

ABD'den yetkililer gelmeye başladılar. Çalışma sürüyor.

ABD'nin 2. Münbiç sürecini işletmesine izin vermeyiz. Müzakere sürecek. Olmazsa bizim kendi planımız var.

Ayrıntılar birazdan...