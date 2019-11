Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- ABD'nin dört bir yanındaki kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum.



- Bugün Amerika Diyanet Merkezi'nde; Türkçe, genel kültür, Kuran-ı Kerim dersleri alan miniklerimiz ve ailelerimizin böyle bir ihtiyacını giderdiğimiz için sevinçliyiz.



- 2002'den itibaren, yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız ile sınırlarımız dışında yaşayan vatandaşlarımıza da farklı bir anlayış ile yaklaştık. Sivil toplum kuruluşlarımız bulundukları ülkelerde siyasette söz sahibi haline geldi. Yurt dışındaki vatandaşlar 17 sene öncesine göre Türkiye'nin gücünü daha fazla yanında hissediyor.



- Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar sizlerin buradaki konumu daha iyi hale getiriyor.



- Özellikle batılı ülkelerde ırkçı siyasetçilerin hükümet politikalarına yön verdiğine şahit oluyoruz.



- Zamanla beraber şartlar, ihtiyaçlar, tehditler de değişiyor. Yurt dışında yaşayanların karşılaştığı sıkıntılar, 80 ve 90'larla kıyaslanamayacak kadar farklılaştı.



- İslam düşmanlığının varabileceği vahim boyutlarına Yeni Zelanda'da şahit olduk.



- İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadele her zaman yanınızdayız. Yurt dışında yaşayan hiçbir kardeşimizi gözünü kin ve nefret bürümüş ırkçı fanatiklerin, terör örgütü destekçilerinin insafına terk edemeyiz.



- Sizlerden 14 asırlık medeniyet müktesabatımızı evlatlarınıza aynı şekilde aktarmanızı istiyorum. Hiçbir tehdit bizi sindiremez.



- Türk-Amerikan ilişkilerinde şimdiye kadar ortak çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, o şekilde davranmaya çalıştık. Ancak ülkemizin güvenliği için hangi adımları atmak gerekiyorsa, onları atmak da çekinmedik.



- Vatanımızı ve bağımsızlığımızı koruma konusunda baş veririz, ama asla baş eğmeyiz



- Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının ifadesidir. Harekat, Kürt kardeşlerimize yönelik değil sadece terör örgütlerine yönelik yapılan bir harekattır.



- DEAŞ'la mücadele adı altında kurulan tuzağı çok kısa bir zamanda boşa çıkarttık.



- Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dünyada başka bir örneği yok.



- 40 milyar dolar aşkın şu anda harcamamız var. AB'nin STK'lar vasıtasıyla 3 milyar euro desteği oldu, hepsi o kadar.



- Ne diyorlar 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz.' Yalan söylüyorlar.



- ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an önce sonlandırmasıdır. Bu talebimizi Sayın Trump'a ilettik.



- İnşallah iki lider olarak ikili münasebetlerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum.



- Sözde Ermeni iddialarına yönelik arşivlerimizi açtık, ama gelmediler, çünkü aradıklarını bulamayacaklarını biliyorlar.



- ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde Ermeni soykırımı kararı bir utanç kaynağıdır.

- Alınan karar bizim için yok hükmündedir. Bu kararı alanlar er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklardır.