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24.01.2020 - 14:44 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında önemli görüşme

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi. İkili görümenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede ana gündem Libya'da ateşkes süreci...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında önemli görüşme

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma ziyareti kapsamında heyetler arası görüştü.

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