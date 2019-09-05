Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'olmazsa' deyip sert konuştu: Kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, hedeflerimize doğru ilerlemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar da milletimiz sayesinde ayakta kalmış bir partidir.

Herhangi bir arkadaşımız kendi şahsi meselesini davasının önüne koyuyorsa üstlendiği görevin hakkını veremiyor demektir. Mahallemizde beldemizde, ilçemizde, ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirlerini boylarını aşanların kaprislerine feda etmeyeceğiz. Her birimiz önce ülkem partim diyerek işlerimize dört elle sarılmalıyız.

Hiçbir şehrimizin fitne tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum.

Kongre sürecinde delege listelerinin yenilenmesi beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmaların temmuz ayına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. En azimli, en dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız.

Kuruluşundan bugüne partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacağız ahde vefayı ihmal etmeyeceğiz.

Belediye başkanlarımız, insanlarımızın gönüllerine dokunacak çalışmalar yapmalı. Sizlerden partimizi ve davanın bayrağını en yukarıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi yeniden diriliş şölenlerine çevirmenizi istiyorum. Bu işin başka yolu yok.

CHP'YE TEPKİ

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün yaşandığı gece darbeye direnen ülkemizdeki tüm kesimleri Türkiye ortak paydasında bir araya getirmek için çalıştık. Yenikapı ruhuna ilk darbe kontrollü darbe söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan CHP'lilere bile el uzattık. Ülkemizin birliği ve beraberliği için elimizden geleni yapıyoruz. Milli meselelerin günlük siyasetin tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini bunlara bir türlü öğretemedik.. CHP, tarihimizin en büyük ihaneti karşısında OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı

CHP'nin ilkesizliği karşısında biz de AK Parti olarak MHP ile Yenikapı'da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı Türkiye'nin demokratikleşmesi için tarihi adımlar atmıştır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir, Büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir.

"ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR"

Yeni yönetim sistemiyle milletimiz büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü arttı, millet egemenliğinin önündeki birçok engel kalktı. CHP'nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının nedeni sistemin getirdiği büyük demokratik dönüşümdür. CHP ve şükerası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Artık geriye dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi darbelerle daralan siyasi alanı genişletmiştir.

Sorunların çoğu sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor. Bu sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

"ŞAŞKINLIKLA TAKİP EDİYOR"

Üstesinden geldiğimiz her mesele ülkemizin önünde yeni bir pencere açıyor. Türkiye'yi AB tam üyeliğinden mahrum bırakanlara cevabımızı geniş bir coğrafyada yeni açılımlar yaparak verdik. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz İHA'ları bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de kiralama yöntemiyle sondaj gemileri alıyorduk. Şimdi kendimize ait gemilerimiz var. 3. sondaj gemimizin gelme durumu söz konusu olabilir. Şu anda gemilerimiz bölgede. Uçaklarımız, gemilerimiz hazır. Doğu Akdeniz'de kimse bizi hakkımızdan mahrum etmeye kalkamaz.

Yaptırım tehditleri bizi korkutamaz, kararlılığımızı perçinler.

Ülkemizin önüne sürekli engel çıkartıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın aynı ürünü kendimizin geliştirmesiyle engel anlamsız hale gelecek.

Bize "Ortadoğu'da ne işiniz var?" diyenlerin bunu niye söyledikleri belli. Bizimle dün Sivas'ta olanların manda kabul etmediklerini gördük.

Yeni dönemde, tarihi önemde gelişmeleri hep birlikte yaşayacağız. Biz bu yolda yürürken korkakları da tanıdık,, bize nasihatta bulunanları iyi biliriz. Bunlar mandacı, yürek yok. Bu milletin şahsiyetini koruyamadılar. Korkaklık gösterdiler.. Biz her zaman dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz.

AK Parti'nin güçlü kalması, Türkiye'nin verdiği büyük mücadelenin istikrarı için de önemli.

GÜVENLİ BÖLGE

Muhalefet 'Geldiğimiz anda Suriyelileri kovacağız' diyor. Bunlar mandacı zihniyet. Biz ensar olmaya talip olduk. Varil bombalarından kaçıp bize sığınanlara kucak açtık. Batı ülkelerinden 100 mülteciye kapı açanlar gibi yapmadık. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 350 bini buldu. Güvenli bölge teklifimize çok güzel diyorlar. Öyleyse gelin, süratle yapalım.

Batı verilen sözü tutmadı. Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız. Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin vermeyecekseniz kusura bakmayın. Hazırlıklarımız tamam... Kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız.

Eylülün son haftasına kadar güvenli bölgeyi fiilen başlatmakta kararlıyız. Bu işe başlayacağız. Hedefimiz yaklaşık 1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan etmektir.