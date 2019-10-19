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19.10.2019 - 18:36 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile oynayabileceğini sananlar ders aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın yemeğinde yaptığı açıklamada "Türkiye ile oynayabileceğini sananlar ders aldı." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile oynayabileceğini sananlar ders aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Gece gündüz çalışıyoruz. Hep yanımızda olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Türkiye tarihte verdiği mücadelelerden en önemlisini veriyor.

- Büyük dönüşüm sürecinin her alanda ve her yerde sancıları yaşanıyor. Türkiye gibi ülkeler itiraz ve isyan ediyor.

- Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.

-  Türkiye ile oynayabileceğini sananlar ders aldı.

- İnşallah son dönemdeki gelişmeler tüm dünya için bir dönüm noktası olmuştur.

- Kimse bizim bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza el uzatmayacak, yan gözle dahi bakmayacak. Hele ki saldırmayı aklından bile geçirmeyecek. Bu şartı kabul eden herkesle birlikte çalışmaya,  yürümeye hazırız.

- Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

- Türkiye küresel düzeyde kendi güvenliğini sağlamanın yanı sıra adaletin ve huzurun sağlanması için de öncülük edecek.

- Ülkemizin son 17 yılına damga vuran parti olarak, var gücümüzle mücadele ediyoruz.

-  Her fırsatta ifade ettiğim gibi AK Parti'nin gönlü 82 milyonu içine alıyor. Bizim kapımız kimseye kapalı değildir. Gelmek istemeyen varsa zorla içeri sokacak değiliz.

- Türkiye ne kadar güçlüyse AK Parti o kadar güçlüdür.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile oynayabileceğini sananlar ders aldı

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