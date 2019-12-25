Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Libya'nın komşu ülkesi Tunus' a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın programında olmayan ve dün gece netleşen ziyaretin gündemini ise Libya oluşturuyor. Türkiye ile Libya arasında imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve askeri işbirliği mutabakatları uluslararası alanda tartışılmaya devam ederken gerçekleşen ziyaret de kritik olarak değerlendiriliyor.

YENİ ANLAŞMALAR

Erdoğan’ın ziyarette Tunus ile Akdeniz’i de kapsayan yeni anlaşmalara imza atması bekleniyor. Ocak ayının ikinci yarısında Almanya'da gerçekleşecek olan Libya konulu Berlin Süreci toplantısına Cezayir ve Tunus'un da katılması planlanıyor.

Libya'daki Ulusal hükümet ile Hafter arasındaki iç savaşın sona erdirilmesi için Tunus birçok girişimde bulunuyor. Tunus'un eim ayında yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümüne dair bir girişim başlatılması için devreye girmişti. Libya krizinin ancak Libyalılar tarafından çözülebileceğine vurgu yapan Said, Libya halkının hiç kimsenin vesayetine girmeyi kabul etmeyeceğini ve ülkedeki meşru yönetimi destekleyen bir girişimin başlatılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Tunus'un da Libya'daki barış süreci ile girişimler yaptığı bir dönemde Erdoğan'ın da yapacağı ziyaret önem taşırken Erdoğan Libya mesajlarını da Libya'nın komşusu Tunus'tan verecek.