NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına başladı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GAYET İYİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.





MERKEL'DEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de "iyi ve yararlı bir görüşme yaptıklarını" söyledi.

Zirvede ana gündem maddesi olarak Suriye'deki durumun ele alındığını kaydeden Merkel, "Burada DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Merkel, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in siyasi süreç için yaptığı çabaları aktif şekilde desteklemek istediklerini kaydetti.

Suriyeli sığınmacıların, Türkiye'nin Rusya ile güvenliği garanti altına aldığı bölgeye gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Zirvede Libya konusunun da el alındığını dile getiren Merkel, "Bu konuda Berlin süreci takdir edildi. Bu formatta çalışmaya devam edilmesi lazım ve Libya'da hızlı şekilde ateşkese ihtiyacımız var. Şimdi teknik düzeyde, daha sonra gelecek yılın şubat ayında bu formatta birlikte çalışmak için tekrar buluşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel, zirve hakkında da "İyi ve yararlı görüşme yaptık. Bu görüşme uzun bir istişare sürecinin başlangıcı olabilir. Bunun için bugün zaman çok kısaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, yarın yapılacak NATO Zirvesi'nden de tüm görüş ayrılıklarına rağmen umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Dörtlü Zirve’nin ardından Başbakanlık Ofisi’nden son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıldı. Zirvede Suriye’nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İLK KARE GELDİ

Londra'daki Dörtlü Zirve sonrası ilk fotoğraf geldi. Fotoğraflarda liderlerin neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.











4 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA





İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti.

Liderler, Suriye'de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.

Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No'lu BM kararının önemine vurgu yaptı.

Dörtlü Zirve'ye katılan liderler, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de yineleyerek, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda düzenlediği resepsiyona katıldı.









