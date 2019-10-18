MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetTBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye, hedeflerine ulaşmıştır'
18.10.2019 - 11:57 | | AA

TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye, hedeflerine ulaşmıştır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye, hedeflerine ulaşmıştır'

Şentop, Twitter'dan, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye’nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir."

 

Bingöl’de yaban domuzları köye indi... O anlar kameradaBingöl’de yaban domuzları köye indi, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şişli'de lüks rezidansta Faslıların kavgası : 2 yaralı

Şişli'de lüks rezidansta Faslıların kavgası : 2 yaralı

Harekat bölgesinde sessizlik hakim

Harekat bölgesinde sessizlik hakim

Merakla araştırılıyor: 29 Ekim resmi tatil mi? En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

Merakla araştırılıyor: 29 Ekim resmi tatil mi? En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

Emine Erdoğan: Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır

Emine Erdoğan: Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır

Sıradaki Haber