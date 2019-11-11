TBMM’de Ata’yı anma töreni

TBMM Başkan Vekili Levent Gök saat 09.05’te Atatürk anıtına kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM İdare Amirleri Erkan Haberal, Orhan Yeğin ile AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri, Meclis bürokratları ve yine çok sayıda personel törende hazır bulundu. Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı polisler Atatürk Anıtı önünde saygı nöbeti tuttu.