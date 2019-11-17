TBMM’de meşe palamudu şenliği

Şenlik bu yıl, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un himayesinde gerçekleştirildi. Ancak Şentop, şehir dışında olduğu için katılamadı. Şenlik kapsamında Meclis görevlileri tarafından toplanan palamutlar Kabatepe Parkı’na getirildi, öğrenciler de sembolik bir toplama yaptı. 7 yıldan beri yapılan şenlikte, her yıl toplanan 200-400 kilo meşe palamudu Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim ediliyor. Bakanlık yetkilileri, Meclis’ten aldıkları tohumlarla yılda 60 bin fidan üretildiğini ve bunların kamu kurumlarına, belediyelere dağıtıldığını belirtti.



Şenliğe bir stantla katılan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bir de süpriz yaptı. TBMM’nin verdiği tohumlardan üretilmiş 600 adet meşe fidanını şenliğe katılan öğrencilere ve davetlilere dağıttı. Şenlikte müzik yayını yapılırken, gelenlere ikramda da bulunuldu.





Bu yılki şenliğin bir ayrıcalığı da, dağıtılan çeşitli renkte boyalarla öğrencilerin yere serilen büyük beyaz branda üzerinde meşe yapraklarını kullanarak çeşitli motifler çizmeleri oldu. Bu bölüm, şenliğin en uzun süreli eğlencesi oldu. Öğrenci ve davetlilere üzerinde TBMM amblemi olan pembe ve siyah şapkalar da hediye edildi.









Etkinliğe katılan Ticaret Bakanlığı’ndan Mustafa Cihangiroğlu, her yıl Meclis’ten aldığı tohumlarla Konya Torku fidanlık bölgesinde binlerce meşe

fidanı yetiştirdiğini belirtti ve TBMM’den yine iki torba tohumla ayrıldı.