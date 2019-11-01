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01.11.2019 - 14:51 | | AA

'Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

'Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz'
'Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz'
'Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz'
'Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz'
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Katar-Türkiye İş Formu'nda yaptığı konuşmada "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır."

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