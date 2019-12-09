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09.12.2019 - 19:03 |

Türkiye'den bir Libya açıklaması daha: Uluslararası hukuka uygun

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan, hali hazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz. Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz.

"(Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur

Türkiye'den bir Libya açıklaması daha: Uluslararası hukuka uygun

 

Çavuşoğlu: "Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu: "(Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur"
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